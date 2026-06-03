Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Windeck/Eitorf (ots)

Zwischen Montag (01. Juni) und Dienstag (02. Juni), 11:00 Uhr, wurden in Windeck-Herchen sowie in zwei Ortsteilen von Eitorf insgesamt drei Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen.

Betroffen waren ein Zigarettenautomat an der Siegtalstraße in Windeck-Herchen sowie zwei weitere Automaten an der Halfter Straße in Eitorf-Halft und an der Windecker Straße in Eitorf-Alzenbach. Die bislang unbekannten Täter brachen jeweils die Warenausgabe der Automaten auf bislang unbekannte Weise auf. Es entstand jeweils ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum an den Tatorten etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden. (Ost)

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