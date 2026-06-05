Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reifen gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (02. Juni) auf Mittwoch (03. Juni) haben Unbekannte in Troisdorf einen kompletten Radsatz von einem hochwertigen Mercedes entwendet.

Die Fahrzeughalterin hatte ihre Limousine gegen 17:30 Uhr auf einer Parkfläche an der Heerstraße abgestellt. Als sie am folgenden Morgen (03. Juni) gegen 06:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass sämtliche Räder gestohlen worden waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen bockten die Täter das Fahrzeug mithilfe von Pflastersteinen auf, um die Räder abzumontieren und zu entwenden. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heerstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

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