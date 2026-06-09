Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Tankstelle

Sankt Augustin (ots)

Am 22. Januar 2026 kam es an der Siegstraße in Sankt Augustin zu einem Überfall auf eine Tankstelle (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6202590). Bei der Tat hatte der etwa 25 Jahre alte, mit schlanker Statur und circa 170 cm große Unbekannte eine schwarze Sporttasche dabei. Unmittelbar nach der Tat flüchtete er mit einem Fahrrad über die Theresienstraße in Richtung Johannesstraße in Sankt Augustin-Menden.

Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Täter, den die Videoüberwachung der Tankstelle aufzeichnete, bisher unerkannt. Ein richterlicher Beschluss erlaubt nun die Veröffentlichung der Überwachungsbilder zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/205865 einsehbar.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person oder ihrem Aufenthaltsort machen? Wer kann Hinweise zur mitgeführten Sporttasche geben? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Re)

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