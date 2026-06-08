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POL-SU: Bronzefigur entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

POL-SU: Bronzefigur entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise
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Siegburg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag (06. Juni) und Sonntag (07. Juni) eine Bronzeskulptur an der Bergstraße in Siegburg entwendet. Die Figur befand sich unmittelbar vor einem dortigen Spielplatz. Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter mutmaßlich einen Winkelschleifer oder ein ähnliches Werkzeug, um die knapp einen Meter hohe Skulptur von ihrem Sockel zu trennen. Bei der Figur handelt es sich um eine fest auf einem Steinpodest verankerte Darstellung der Märchenfiguren Hänsel und Gretel.

Vermutlich in der Nacht schnitten Unbekannte die Bronzefigur im Bereich der Füße ab und transportierten sie anschließend vom Tatort ab. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bergstraße beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib der Skulptur machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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