Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Laubenbrand Kleingartenanlage in Reinshagen

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Remscheid (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Remscheid um 03:52 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Reinshagen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde ein Laubenbrand gemeldet, der sich vor Ort bestätigte.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus den Löscheinheiten Hasten und Morsbach unterstützt. Insgesamt rückten sieben Fahrzeuge mit 26 Einsatzkräften aus.

Zur Brandbekämpfung wurden vier Strahlrohre eingesetzt. Alle vier eingesetzten Trupps gingen unter Atemschutz vor, um den Brand effektiv zu bekämpfen.

Der Brand konnte gegen 04:32 Uhr gelöscht werden. Im Anschluss wurden letzte Glutnester abgelöscht und die Einsatzstelle abschließend kontrolliert.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

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