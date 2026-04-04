PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Laubenbrand Kleingartenanlage in Reinshagen

FW-RS: Laubenbrand Kleingartenanlage in Reinshagen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Remscheid (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Remscheid um 03:52 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Reinshagen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde ein Laubenbrand gemeldet, der sich vor Ort bestätigte.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus den Löscheinheiten Hasten und Morsbach unterstützt. Insgesamt rückten sieben Fahrzeuge mit 26 Einsatzkräften aus.

Zur Brandbekämpfung wurden vier Strahlrohre eingesetzt. Alle vier eingesetzten Trupps gingen unter Atemschutz vor, um den Brand effektiv zu bekämpfen.

Der Brand konnte gegen 04:32 Uhr gelöscht werden. Im Anschluss wurden letzte Glutnester abgelöscht und die Einsatzstelle abschließend kontrolliert.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: BA René Glause

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren