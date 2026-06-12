Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Einbrüche und Diebstähle in Siegburg - Polizei sucht Zeugen

Siegburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (10. Juni) auf Donnerstag (11. Juni) kam es im Siegburger Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Firmengebäude sowie zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit mögliche Tatzusammenhänge.

An der Hohenzollernstraße schlugen bislang unbekannte Täter bei einem Nissan-Transporter sowie einem Opel-Van jeweils die rechte Fensterscheibe ein. Aus den Fahrzeugen wurden ein Rucksack, ein Samsung-Mobiltelefon, zwei Softshelljacken sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Ebenfalls an der Hohenzollernstraße entwendeten Unbekannte aus einer Garage ein blaues Pedelec der Marke Trekking im Wert von etwa 4.500 Euro.

Ein weiteres E-Bike wurde aus einem Gartenhaus an der Straße "Siegdamm" gestohlen. Bei dem grauen Zweirad der Marke Cube, das samt angebrachtem Schloss entwendet wurde, liegt der Wert bei rund 3.500 Euro.

An der Lindenstraße kam es zudem zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude. In einem Fall verschafften sich die Täter durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zugang zu den Büroräumen eines Abschleppunternehmens und entwendeten dort eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Im benachbarten Gebäude hebelten die Tatverdächtigen ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie aus einem Sparschwein sowie einer Münzgeldkasse Bargeld in dreistelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz bieten die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Informationen sowie Terminvereinbarungen sind per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 möglich. #KEinbruch (Re)

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