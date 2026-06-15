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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Much (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 350 (L 350) in Much ist am Samstagabend (13. Juni) eine 21-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Much mit seinem Land Rover die Straße "Alefeld" (L 350) aus Richtung Ruppichteroth kommend in Fahrtrichtung Wiehl. In Höhe der Hausnummer 35 beabsichtigte der Fahrzeugführer, nach rechts in die Einfahrt eines Gasthofes abzubiegen.

Zeitgleich befand sich unmittelbar hinter dem Pkw eine 21-jährige Mucherin mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Motorradfahrerin auf das abbiegende Fahrzeug auf und stürzte in der Folge zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 68-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Land Rover entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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