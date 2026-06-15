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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher treffen auf Hausbewohnerin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (12. Juni) kam es im Troisdorfer Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte zu einem versuchten Wohnungseinbruch an der Daimlerstraße.

Gegen 20:00 Uhr hielt sich die Bewohnerin eines Reihenhauses im Keller auf, als sie ein Klingeln an der Haustür wahrnahm. Als die Frau zur Tür ging, bemerkte sie drei maskierte Männer auf ihrem Grundstück. Einer der Unbekannten befand sich unmittelbar vor der Haustür, während die beiden anderen versuchten, mit einem Brecheisen ein Fenster des Hauses aufzuhebeln.

Als die Tatverdächtigen die Bewohnerin bemerkten, flüchteten sie umgehend in Richtung Edisonplatz. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer unerkannt entkommen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten an einem Fenster eine Hebelspur fest.

Die Geschädigte beschreibt die drei Tatverdächtigen als etwa 25 Jahre alt. Einer der Männer habe eine schlanke, einer eine kräftige und der dritte eine sportliche Statur gehabt. Einer der Tatverdächtigen sei etwa 180 cm groß und habe kurze blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz bieten die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Informationen sowie Terminvereinbarungen sind per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 möglich. #KEinbruch (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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