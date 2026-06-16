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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neuwertiger Wohnwagen gestohlen

Niederkassel (ots)

Am Samstag, dem 6. Juni, stellte der Besitzer eines Fendt-Wohnwagens seinen Caravan auf einem gemieteten, umzäunten Stellplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße in Niederkassel-Mondorf ab und sicherte ihn mit einer Parkkralle.

Gestern Morgen (15. Juni) wollte er den Fendt 515 wegen eines Werkstatttermins abholen und entdeckte den Diebstahl. Wie der zwei Jahre alte Caravan mit Bonner Kennzeichen gestohlen wurde, ist unklar. Die Parkkralle ist verschwunden. Der Wohnwagen hat einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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