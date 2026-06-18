Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag im Siegburger Stadtgebiet

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Siegburg (ots)

Am Mittwoch (17. Juni) fand im Stadtgebiet von Siegburg der regelmäßig durchgeführte Sicherheitstag statt. Ziel dieser gemeinsamen Aktion ist die Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität, die Reduzierung von Hauptunfallursachen sowie die nachhaltige Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger.

Ab 12:00 Uhr waren im gesamten Stadtgebiet von Siegburg über 90 Einsatzkräfte der Polizei, des Ordnungsamtes der Stadt Siegburg, der Bundespolizei, der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) sowie der Bereitschaftspolizei Bonn im Einsatz. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf einer erhöhten Präsenz im öffentlichen Raum. Zahlreiche Beamtinnen und Beamte waren sowohl zu Fuß als auch mit Fahrrädern unterwegs und standen einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern als sichtbare Ansprechpartner zur Verfügung.

Mitarbeitende der RSVG kontrollierten am Busbahnhof in Siegburg mehr als 2.000 Fahrgäste auf gültige Fahrausweise. In 84 Fällen musste ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben werden. Die Polizei unterstützte bei der Identitätsfeststellung.

Zeitgleich gingen Einsatzkräfte der Bundespolizei im Umfeld des Siegburger Bahnhofs Streife und sorgten dort durch ihre Präsenz und Kontrollen für Sicherheit und Ordnung.

Auch der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, Landrat Sebastian Schuster, machte sich vor Ort ein Bild von den Maßnahmen. In der Siegburger Innenstadt informierte er sich über die laufenden Kontrollen und suchte das Gespräch mit den eingesetzten Kräften.

"Die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stehen an oberster Stelle. Gerade im Bereich des Siegburger Bahnhofs und des öffentlichen Nahverkehrs ist eine sichtbare Präsenz der Sicherheitsbehörden von großer Bedeutung. Mit gezielten Kontrollen und enger Zusammenarbeit unserer Netzwerkpartner setzen wir ein klares Zeichen für Sicherheit, Ordnung und ein gutes Miteinander im öffentlichen Raum.", so Landrat Sebastian Schuster.

Zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen kontrollierten speziell geschulte Mitarbeitende des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg in Lohmar und Siegburg insgesamt mehr als 130 Fahrzeuge, darunter auch Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern und Radfahrende. In 38 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen unter anderem wegen Handynutzung am Steuer, überhöhter Geschwindigkeit oder weiterer Verkehrsverstöße gefertigt. Darüber hinaus wurden rund 80 Verwarnungsgelder erhoben.

Bei einem Fahrzeugführer ergab sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Drei weitere Verkehrsteilnehmer waren ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nach Abschluss des Einsatzes um 20:00 Uhr zog Einsatzleiter Polizeihauptkommissar Andreas Hoferichter eine positive Bilanz:

"Mit dem heutigen Sicherheitstag haben wir gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern gezielt Präsenz gezeigt und wichtige Kontrollmaßnahmen im Bereich des Siegburger Bahnhofs, der Innenstadt sowie in Lohmar durchgeführt. Unser Ziel ist es, durch sichtbare Ansprechbarkeit, konsequente Kontrollen und enge Zusammenarbeit das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig zu stärken. Ich danke allen beteiligten Kräften für den engagierten und professionellen Einsatz und wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in Siegburg." #RheinSiegSicher (Re)

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