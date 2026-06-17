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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Hauswand - Drei Leichtverletzte

Troisdorf (ots)

Am Dienstagabend (16. Juni) ereignete sich auf der Luxemburger Straße im Troisdorfer Ortsteil Spich ein Verkehrsunfall, bei dem drei junge Frauen verletzt wurden.

Gegen 21:40 Uhr befuhr eine 23-jährige Troisdorferin mit ihrem Ford die Luxemburger Straße aus Richtung Bonner Straße kommend in Fahrtrichtung Langbaurghstraße. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Pkw im Bereich einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überquerte eine angrenzende Grünfläche sowie den Gehweg und prallte anschließend gegen eine Wand des Lagers eines Babyausstattungsgeschäftes.

Alle drei Insassinnen erlitten leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Ford war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. An der Hauswand entstand leichter Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die gefahrene Geschwindigkeit unfallursächlich war. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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