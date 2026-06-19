Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Steinewurf auf Parkhausdeck /Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf nach ersten Ermittlungen am Donnerstag (18.6.), in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr, Steine von einem Hochhaus im Bereich der Straße "Am Güterbahnhof" auf das darunterliegende Parkhausdeck.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dadurch die Heckscheibe eines dort abgestellten Opel beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt nach derzeitigen Ermittlungsstand im vierstelligen Bereich.

Ein Zeuge gab an, gegen 10:30 Uhr eine Person beobachtet zu haben, die Steine vom Dach des Hochhauses geworfen haben soll.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

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