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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Größerer Einsatz im Krankenhaus Lahnstein -Schlussmeldung-

Lahnstein (ots)

Am 15.05.2026 wurde um 21:30 Uhr durch eine Patientin des Krankenhauses Lahnstein ein größerer Einsatz der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei ausgelöst. Die Patientin hat im Krankenhaus randaliert. Hierdurch strömte aus bislang ungeklärter Ursache ein Gas aus, was zu Atemwegsreizung von 4 Personen führte. Die betreffende Station musste evakuiert werden. Die Personen wurden im einem anderen Raum im Krankenhaus selber untergebracht, da der Gasaustritt sehr lokal eingrenzbar auf eine Station war. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an. Messungen ergaben, dass kein ständiger Austritt des Gases stattfand, sondern dass es sich um einen kurzfristigen einmaligen Zwischenfall handelte. Nach Lüftung und mehrmaligen Kontrollmessungen konnte Entwarnung gegeben werden. Die Patienten wurden anschließend wieder auf ihre Zimmer gebracht. Die Ostallee war für die Dauer des Einsatzes bis ca. 02:00 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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  • 15.05.2026 – 22:46

    POL-PDKO: Größerer Einsatz im Krankenhaus Lahnstein

    Lahnstein (ots) - Derzeit ist im Krankenhaus Lahnstein ein größerer Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für die Bevölkerung, da es sich um ein Vorkommnis innerhalb des Krankenhauses handelt. Es wird nachberichtet, wenn der Einsatz beendet ist. Von weiteren Anfragen daher bitte noch Absehen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lahnstein Nordallee 3 56112 Lahnstein Telefon: ...

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