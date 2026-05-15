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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Größerer Einsatz im Krankenhaus Lahnstein

Lahnstein (ots)

Derzeit ist im Krankenhaus Lahnstein ein größerer Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für die Bevölkerung, da es sich um ein Vorkommnis innerhalb des Krankenhauses handelt. Es wird nachberichtet, wenn der Einsatz beendet ist. Von weiteren Anfragen daher bitte noch Absehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: Pilahnstein.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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