PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Metalldiebstahl auf einem ehemaligen Industriegelände in Kruft
Täterfestnahme

Kruft (ots)

Am heutigen Dienstag, den 12.05.2026, um 19:27 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Andernach von einem Zeugen zwei männliche Personen gemeldet, die sich offenbar unberechtigt auf einem stillgelegten Industriegelände in der Alten Chaussee in Kruft befänden. Da es auf dem Werksgelände in der Vergangenheit bereits zu Metalldiebstählen gekommen war, wurde die weitläufige Tatörtlichkeit mit starken Kräften der Polizeiinspektion Andernach und umliegender Dienststellen umstellt und durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung, auch unter Einsatz eines Polizeidiensthundes, konnten zwei Personen auf frischer Tat betroffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PHK J. Daus
E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de
Telefon: 02632/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 00:31

    POL-PDKO: Presseerstmeldung: Brand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn

    Bärenbach (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bei einem Großbrand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern an. Der Straßenverkehr um die Einsatzstelle wurde großräumig gesperrt. Wir bitten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Simmern Polizeiwache Hahn Tel.: 06543 ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 00:34

    POL-PDKO: Zeugenaufruf nach verdächtigem Fahrverhalten in der Koblenzer Innenstadt

    Koblenz (ots) - Am 09.05.2026 fuhr im Zeitraum zwischen 23:25 Uhr und 23:40 Uhr ein Porsche Cayenne von der Pfuhlgasse kommend in die Viktoriastraße ein. In der Viktoriastraße beschleunigte er stark und überholte auf der Busspur. Im Bereich der Lichtsignalanlage in Höhe des C&A kam es zu einer gefährlichen Situation mit einem Fußgänger. Zeugen die die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren