POL-PDKO: Zeugenaufruf nach verdächtigem Fahrverhalten in der Koblenzer Innenstadt

Lahnstein (ots) - Am Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr wurde den Rettungskräften ein Dachstuhlbrand in der Hochstraße in Lahnstein gemeldet. Es konnte ermittelt werden, dass es bei Außenarbeiten am Dach an einem Mehrfamilienhaus zu einer Entzündung kam. Durch den Handwerker wurde versucht, den Brand zu löschen. Es kam daher zu einer sichtbaren Qualmentwicklung. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude frühzeitig ...

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