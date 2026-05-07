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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Motorradfahrer bei Unfall verletzt- PKW-Fahrer flüchtet

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026 kam es gegen 07:45 Uhr, in Koblenz, in der Emser Straße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 237 parkte ein grauer Golf aus der Parklücke am Straßenrand aus. Ein Motorradfahrer befand sich bereits auf der Emser Straße und befuhr diese in Richtung Horchheim. Beim Ausparken übersah der PKW Fahrer den Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wich aus, stürzte und verletzte sich. Der PKW fuhr weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem grauen Golf und dessen Fahrer geben? Hinweise bitte an die PI Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-110

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.05.2026 – 10:35

    POL-PDKO: Diebstahl aus PKW in Koblenz-Arzheim- Zeugen gesucht

    Koblenz (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 05.05.2026 in Zeit zwischen 20:30 Uhr und 05:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Straße "Am Nußbaum" in Koblenz Stadtteil Arzheim aus einem PKW, VW Touran, eine Handtasche. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: ...

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