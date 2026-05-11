Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung: Brand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn

Bärenbach (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bei einem Großbrand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern an. Der Straßenverkehr um die Einsatzstelle wurde großräumig gesperrt.

Wir bitten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

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