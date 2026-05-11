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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt bei der Bierbörse und dem First Friday

Andernach (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026, fand die monatlich wiederkehrende Veranstaltung "First Friday" in Andernach statt. Außerdem wurde die 4. "Bierbörse" eröffnet.

Die beiden Veranstaltungen nahm die Polizei Andernach zum Anlass, um zusammen mit dem kommunalen Vollzugsdienst nachmittags und nachts wahrnehmbare Präsenz zu zeigen und Personenkontrollen durchzuführen.

Bereits in den frühen Abendstunden konnte ein polizeilich relevantes Personenaufkommen im Innenstadtbereich wahrgenommen werden. Insgesamt wurden 35 Personen kontrolliert und durchsucht. Bei einer amtsbekannten Person konnte im Rahmen der Kontrolle ein als gestohlen gemeldeter eScooter sichergestellt werden. Bei der Personendurchsuchung wurden außerdem Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die Polizeibeamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einer anderen Person wurde aufgrund ihres gezeigten aggressiven Verhaltens ein Platzverweis ausgesprochen.

Insgesamt verliefen die Veranstaltungen sehr friedlich. Es kam zu keinen sonstigen Straftaten in Zusammenhang mit der Bierbörse oder dem First Friday.

"Andernach ist eine sichere Stadt. Wir werden dennoch auch künftig und regelmäßig anlasslose Kontrollen in der Öffentlichkeit durchführen, um das Sicherheitsempfinden zu stärken, Straftaten frühzeitig zu erkennen und mögliche kriminogene Entwicklungen im Blick zu behalten. Kontrollen schaffen Sicherheit durch Präsenz.", so Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizei Andernach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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