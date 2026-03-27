Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Vier Pfoten auf Abwegen - wie Labrador "Brownie" im Zollamt Schwanenhaus alle Herzen eroberte

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Krefeld; Viersen; Nettetal (ots)

Ein tierischer Besucher sorgte am Dienstag, 24.03.2026 im Zollamt Schwanenhaus an der deutsch-niederländischen Grenze für eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag der Beschäftigten.

Ein LKW-Fahrer nutzte eine Wartezeit für einen Spaziergang rund um das Zollgelände. Dabei schloss sich ihm ein freilaufender Hund an. Gemeinsam kehrten sie wenig später zum Zollamt zurück, wo der braune Labrador-Rüde schließlich eigenständig einem Zollbeamten ins Gebäude folgte.

Die Belegschaft kümmerte sich umgehend um den zutraulichen Vierbeiner: "Brownie", wie sich später herausstellte. Er wurde mit Wasser versorgt und erhielt viel Aufmerksamkeit in Form von jeder Menge Streicheleinheiten. Dank einer am Halsband angebrachten Plakette der Tierschutzorganisation Tasso konnten die Kolleginnen und Kollegen den Namen des Hundes sowie die Kontaktdaten seines Halters ermitteln.

Da der Besitzer zunächst nicht erreichbar war, wurde der Hund durch das zuständige Ordnungsamt in das Matthias-Neelen-Tierheim e.V. in Nettetal-Lobberich gebracht. Von dort konnte "Brownie" kurze Zeit später wohlbehalten von seinem Halter abgeholt werden.

Der kleine Vorfall unterstreicht: Beim Zoll stehen nicht nur Vorschriften im Fokus, sondern auch Menschlichkeit und Engagement.

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