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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Brand eines Mehrfamilienhauses ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Heppenheim (ots)

Der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Siegfriedstraße hat am Freitagnachmittag (19.6.) die Feuerwehr sowie die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 15.45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine starke Rauchentwicklung im Dachstuhl des Gebäudes informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Vollbrand des Hauses fest. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge befanden sich keine Personen mehr in dem Haus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bundesstraße 460 zwischen Heppenheim und Kirschhausen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch vollgesperrt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim übernommen und bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen verursachte das Feuer einen Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Hinweis an die umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner:

Halten Sie Ihre Fenster und Türen weiterhin geschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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