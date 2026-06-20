Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: 53-Jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Am Samstag den 20.06.2026 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung der Landstraße 3040 und der Bensheimer Straße. Im Zuge dessen wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Mann mit seinem Motorrad ungebremst auf einen an einer roten Ampel stehenden BMW auf. Der Motorradfahrer wurde infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Für die Dauer der Maßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 6960 zu melden.

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