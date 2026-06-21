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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Fürth (ots)

Am Samstag (20.06.) gegen 18:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Goethestraße / Steinbacher Straße in 64658 Fürth (Odw.) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem weißen Ford Kuga. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer dann durch die Goethestraße entgegen der dortigen Einbahnstraße von der Unfallörtlichkeit.

Am Ford entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der männliche Radfahrer, welcher auf etwa 40 Jahre geschätzt wurde und Glatze trägt, war zum Unfallzeitpunkt mit einer kurzen Hose und einem auffällig roten T-Shirt bekleidet.

Hinweise auf den vermeintlich Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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