Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Nordheim/ Gernsheim: Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst

Biblis/ Gernsheim (ots)

Am frühen Samstagabend (20.06.), wurde um 18.19 Uhr ein 50-jähriger Mann von Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begab sich der Mann um 15.45 Uhr in Höhe der Nato- Straße zum Schwimmen in den Rhein. Für gewöhnlich kehrt der Bergsträßer dann nach einer Stunde fußläufig an die Einstiegstelle zurück, so nicht am Samstagabend. Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Bootes der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim und des Polizeihubschraubers der Polizeifliegerstaffel Egelsbach verliefen bisher leider ohne Erfolg. Noch während der laufenden Suchmaßnahmen nach dem 50- jährigen Schwimmer, wurde die Besatzung des Polizeibootes um 20.15 Uhr von Passanten vom Ufer aus darauf aufmerksam gemacht, dass zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer in Höhe der Nato- Rampe im Rhein untergegangen wären. Sofortige Suchmaßnahmen unter erneuter Einbindung des Polizeihubschraubers, von Feuerwehren, Rettungsdiensten und DLRG, verliefen auch in diesem Fall leider erfolglos. Zeugen des Vorfalles wurden vor Ort durch die Notfallseelsorge betreut.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell