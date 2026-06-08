Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall in der Humboldtstraße

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, kam ein Pkw Hyundai in der Humboldtstraße in Weimar von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Grundstückszäune und kollidierte mit weiteren Gegenständen am Fahrbahnrand.

Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt und wurde durch einen 19-jährigen geführt. Zudem befanden sich im Fahrzeug ein 50-jähriger Mann sowie ein 12-jähriges Mädchen. Alle Fahrzeuginsassen wurden nach derzeitigem Stand durch den Unfall mindestens leicht verletzt. Das Fahrzeug geriet zudem in Brand und musste gelöscht werden. Außenstehende Personen kamen durch den Unfall nicht zu Schaden. Es ist derzeit von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich auszugehen.

Zu den Hintergründen des Geschehens bzw. der konkreten Unfallursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

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