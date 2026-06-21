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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Schüsse auf Spielhalle
Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

In der Nacht zum Sonntag (21.6.) sollen bislang noch unbekannte Täter Schüsse auf eine Spielhalle in der Röntgenstraße abgegeben haben. Gegen 3.50 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Scheiben im Eingangsbereich beschädigt. Zur Tatzeit hielten sich Personen in der Spielhalle auf, die jedoch unverletzt blieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Hierbei war auch der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Kriminalpolizei werden zusammen mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Hinweis an die Medien:

Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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