Polizei Hamburg

POL-HH: 260602-2. Tötungsdelikt in Hamburg-Altona - Festnahme und Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.06.2026, 21:27 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona, Stresemannstraße

Gestern Abend kam ein 29-Jähriger in Hamburg-Altona gewaltsam zu Tode. In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen 31-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) kam es in der Stresemannstraße vor einem Supermarkt aus noch ungeklärter Ursache zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dieser verlagerte sich kurz darauf in den Markt. Hier griff der 31-jährige indische Tatverdächtige den 29-Jährigen mit einem Messer an und verletzte diesen schwer im Bereich des Oberkörpers. Zeuginnen und Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter noch am Tatort widerstandslos vorläufig festnehmen. Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des schwer Verletzten und brachten diesen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.

Nachdem der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen eingeleitet hatte, übernahm noch in der Nacht die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen. Einsatzkräfte konnte inzwischen auch das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, als Beweismittel sicherstellen.

Die psychosoziale Akutbetreuung der Augenzeuginnen und Augenzeugen sowie der Mitarbeitenden des Supermarktes übernahm das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige dem Untersuchungsgefängnis überstellt. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Schr.

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