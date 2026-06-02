Polizei Hamburg

POL-HH: 260602-1. Sendehinweis - Hamburger Fall bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst"

Hamburg (ots)

Zeit: 03.06.2026, 20:15 Uhr

Im Rahmen der morgigen ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" wird auch ein Hamburger Fall vorgestellt. Ein Ermittler des Eimsbütteler Raubdezernats (LKA 134) wird live im Studio über den Fall aus dem Jahr 2024 informieren.

Mitte Dezember 2024 griff ein Unbekannter eine junge Frau auf einem Gehweg im Stadtteil Stellingen an und verletzte sie. Im weiteren Verlauf versuchte er, Wertgegenstände der Geschädigten zu erlangen, flüchtete anschließend jedoch ohne Beute.

Der Fall wurde von der Polizeipressestelle bereits kurz nach der Tat mit einem Zeugenaufruf veröffentlicht. Näheres dazu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5931484.

Durch die Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler des LKA 134 neue Ansätze zur Aufklärung der Tat.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-4286-50 zu melden.

Wen.

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