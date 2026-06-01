Polizei Hamburg

POL-HH: 260601-6. Eine Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.05.2026, 08:14 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Steilshooper Straße

Einsatzkräfte nahmen am Samstagmorgen einen 41-Jährigen vorläufig fest, der versucht haben soll, einen 27-Jährigen aus möglicherweise rassistischen Motiven mit einer Machete zu verletzen. Der Staatsschutz (LKA 73) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord auf den nebeneinanderliegenden Balkonen zunächst in einem Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung beleidigte der 41-Jährige seinen 27-jährigen Nachbarn rassistisch motiviert und schlug ihm zweimal mit der Hand ins Gesicht. Im weiteren Verlauf suchte der 41-Jährige den 27-Jährigen an dessen Wohnungstür auf und versuchte diesen mit einer Machete zu verletzen. Der Geschädigte konnte die Wohnungstür rechtzeitig schließen und hierdurch den Angriff abwehren.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen den 41-jährigen Deutschen vorläufig fest. Der 27-Jährige erlitt durch die Schläge mit der Hand leichte Verletzungen.

Der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA 73) übernahm vor Ort die Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Richter erließ gestern einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

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