Polizei Hamburg

POL-HH: 260601-3. Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf einen Imbiss in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 31.05.2025, 02:00 Uhr bis 31.05.2026, 08:30 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Neuenfelder Straße

Nachdem mehrere Schüsse auf einen Imbiss im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg abgegeben wurden, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Am Sonntagmorgen meldete sich ein Verantwortlicher der Lokalität bei der Polizei, da er im Eingangsbereich mehrere Einschusslöcher festgestellt hatte.

Die zum Tatort entsandten Funkstreifenwagenbesatzungen stellten im Bereich der Eingangstür und der Leuchtreklame mehrere Einschlusslöcher fest. Zur Tatzeit hielten sich in dem geschlossenen Imbiss keine Personen auf.

Die ersten Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Sie wurden nun vom zuständigen Landeskriminalamt (LKA 183) übernommen und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schr.

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