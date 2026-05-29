Polizei Hamburg

POL-HH: 260529-2. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.05.2026, 22:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schanzenstraße

Am vergangenen Samstagabend sind zwei Männer durch mehrere Unbekannte mutmaßlich politisch motiviert körperlich angegriffen und hierdurch verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen sprach eine etwa siebenköpfige Gruppe zwei Männer auf einem Straßenfest auf die pro-israelische Aufschrift auf dem T-Shirt eines der Männer an. Aus der Gruppe heraus stieß eine Person den 43-Jährigen unvermittelt zu Boden. Seinem 41-jährigen Begleiter schlugen die Unbekannten zudem ins Gesicht und verletzten ihn hierdurch.

Anschließend entfernte sich die Gruppe, zu der keine weitere Beschreibung vorliegt, in unbekannte Richtung.

Das für Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) führt die Ermittlungen.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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