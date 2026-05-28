Polizei Hamburg

POL-HH: 260528-4. Zeugenaufruf nach Raub auf eine Seniorin in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.05.2026, 16:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Langenfelder Damm

Gestern Nachmittag hat ein Unbekannter eine 82-jährige Frau im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des örtlichen Raubdezernats (LKA 134) befand sich die 82-jährige Rollstuhlfahrerin mit einer Bekannten auf dem Gehweg in der Nähe des Kreisels Müggenkampstraße / Högenstraße / Langenfelder Damm, als sich unvermittelt ein Unbekannter näherte und der Seniorin eine Goldkette vom Hals riss. Der Mann flüchtete im Anschluss mit seiner Beute in Richtung Kieler Straße.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich

- circa 50 Jahre alt

- 170 cm - 175cm groß

- dunkle, kurze Haare

Die 82-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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