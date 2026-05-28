Polizei Hamburg

POL-HH: 260528-1. Zeugenaufruf nach Raub auf Taxi in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.05.2026, 04:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Othmarschen, Baurstraße

Am frühen Mittwochmorgen überfielen drei noch unbekannte Täter einen Taxifahrer in Hamburg-Othmarschen und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm der 60-jährige Taxifahrer drei männliche Fahrgäste am S-Bahnhof Holstenstraße auf. Als Fahrtziel wurde ein Kino in der Baurstraße angegeben. Am Zielort angekommen, wurde der Fahrer von den drei Tätern bedroht und unter Vorhalt eines beilähnlichen Gegenstands zur Herausgabe von Geld aufgefordert.

Anschließend flüchteten die Räuber mit einem geringen Geldbetrag über die Baurstraße in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Diensthundführer und Einsatzkräften der Bundespolizei führten nicht zur Festnahme der mutmaßlichen Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- männlich, - 18-19 Jahre alt - schwarz - kurze schwarze Haare - auffallend große Nase - trug eine Kapuzenjacke

Täter 2:

- männlich - 18-19 Jahre alt - circa 170 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - schwarze mittellange Haare mit Mittelscheitel - Backenbart - auffallend kleine Nase - trug eine Kapuzenjacke

Der dritte Täter kann nicht weiter beschrieben werden.

Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26), die nun vom Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) weitergeführt werden und andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mar.

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