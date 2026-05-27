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Polizei Hamburg

POL-HH: 260527-2. Polizei nimmt Tatverdächtigen zu Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.05.2026, 03:12 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Bornheide

In der vergangenen Nacht kam im Stadtteil Lurup ein 41-Jähriger gewaltsam zu Tode. In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen 36-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) zufolge soll der 36-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit einem Messer auf den Oberkörper seines 41-jährigen Bekannten eingestochen und anschließend selbst die Rettungskräfte alarmiert haben. Polizistinnen und Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf widerstandslos in seiner Wohnung vorläufig fest.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den 41-Jährigen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, in dem er noch in der Nacht verstarb.

Das LKA 41 übernahm noch in der Nacht die Maßnahmen am Tatort. Die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zim.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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