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Polizei Hamburg

POL-HH: 260527-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.12.2025, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wandsbek, Wandsedamm

Seit Ende Dezember des vergangenen Jahres suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einem 13-jährigen Mädchen aus Hamburg-Wandsbek.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 251230-2. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Wandsbek".

Im Zuge einer erneuten Überprüfung der Wohnanschrift der in Tschechien lebenden Mutter haben die dortigen Behörden die Vermisste am vergangenen Wochenende angetroffen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich das Mädchen Ende Dezember eigenständig zu ihrer Mutter nach Prag begeben und hielt sich dort die vergangenen Monate auf. Da für die Mutter ein von einem Hamburger Gericht angeordnetes Kontakt- und Näherungsverbot besteht, nahmen die tschechischen Einsatzkräfte das Kind in Prag in Gewahrsam. Inzwischen befindet sich die 13-Jährige wieder in der Obhut des gesetzlichen Vormundes in Hamburg.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Wen.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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