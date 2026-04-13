Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchdiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 11.04.2026, 18 Uhr bis Sonntag, den 12.04.2026, 13 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage für mehrere Anwesen in der Petronia-Steiner-Straße. Von dort gelangten sie in einen Kellerbereich eines Mehrparteienhauses und öffneten gewaltsam einen Kellerverschlag. Von dort entwendeten sie hochwertiges Elektrowerkzeug, ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke Specialized und einen Batteriebooster. Anschließend entfernten sich die oder der unbekannte Täter über einen unbefestigten Weg entlang der B39 in westliche Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die in o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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