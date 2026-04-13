Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 12.04.2026 gegen 19:40 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall in der Speyerer Straße in Frankenthal gemeldet. Vor Ort kann im Rahmen der Unfallaufnahme erhoben werden, dass ein 34-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen stehenden PKW beschädigt hatte. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten ausgehend vom 34-jährigen Unfallverursacher starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der vorherige Konsum alkoholhaltiger Getränke wurde eingeräumt, ein freiwilliger Atemalkoholtest jedoch abgelehnt. Folglich wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und diese durch einen verständigten Polizeiarzt in den Räumen hiesiger Dienststelle entnommen. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen der Gefährundung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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