Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kreisbauschuttdeponie Schifferstadt: Alt-Batterien geraten in Brand

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.04.2026, gegen 07:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund einer aufsteigenden Rauchsäule am Westrand von Schifferstadt informiert. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände der Kreisbauschuttdeponie dort abgelagerte Alt-Batterien in Brand geraten sind. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Schifferstadt schnell gelöscht. Ein messbarer Sachschaden ist nicht entstanden.

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