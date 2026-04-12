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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kreisbauschuttdeponie Schifferstadt: Alt-Batterien geraten in Brand

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.04.2026, gegen 07:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund einer aufsteigenden Rauchsäule am Westrand von Schifferstadt informiert. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände der Kreisbauschuttdeponie dort abgelagerte Alt-Batterien in Brand geraten sind. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Schifferstadt schnell gelöscht. Ein messbarer Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 4950
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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