Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Ludwigshafen-Edigheim) - Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026, gegen 23 Uhr, kam es an der Aral-Tankstelle in der Oppauer Straße zwischen einem 16-jährigen Geschädigten und einer unbekannten männlichen Person zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der Unbekannte dem Geschädigten mit der flachen Hand auf die linke Gesichtshälfte. Daraufhin begab sich die unbekannte männliche Person auf die Beifahrerseite eines schwarzen PKW und flüchtete gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung. Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben: schwarze Moncler Mütze, schwarz gekleidet, dicke schwarze Augenbrauen, schwarzer Kinnbart.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder den Insassen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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