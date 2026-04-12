POL-PDLU: PKW unter Alkoholeinfluss geführt 12.04.2026, 03:12 Uhr

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, dem 11.04.2026, gegen 23 Uhr, kam es an der Aral-Tankstelle in der Oppauer Straße zwischen einem 16-jährigen Geschädigten und einer unbekannten männlichen Person zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der Unbekannte dem Geschädigten mit der flachen Hand auf die linke Gesichtshälfte. Daraufhin begab sich die unbekannte männliche Person auf die Beifahrerseite eines ...

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