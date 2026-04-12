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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW unter Alkoholeinfluss geführt 12.04.2026, 03:12 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Fahrer eines Mercedes-Benz in der Armbruststraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des 42-jährigen Fahrers aus Speyer wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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