POL-PDLU: PKW unter Alkoholeinfluss geführt 12.04.2026, 03:12 Uhr
Speyer (ots)
Am frühen Sonntagmorgen wurde der Fahrer eines Mercedes-Benz in der Armbruststraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des 42-jährigen Fahrers aus Speyer wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.
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