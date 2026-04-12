Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte räuberische Erpressung auf Straße

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Freitag, den 10.04.2026, gegen 21:00 Uhr kam es in der Bismarckstraße der Ludwigshafener Innenstadt zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Der Geschädigte wurde von einem Passanten angesprochen und zunächst nach Geld gefragt. Nachdem der Anzeigenerstatter dies verneinte, schlug der unbekannte Täter dem Anzeigenerstatter ins Gesicht. Nach der Auseinandersetzung schaute der Täter in die Taschen des Geschädigten. Nachdem der Täter nichts erlangen konnte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wurde beschrieben als, etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat kurze, dunkelbraune Haare und trägt keinen Bart. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung. Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen oder sogar die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

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