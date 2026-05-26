Polizei Hamburg

POL-HH: 260526-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Überfall auf ein Wettbüro in Hamburg-Barmbek Süd

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.05.2026, 23:06 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek Süd, Humboldtstraße

Sonntagabend kam es in einer Filiale eines Wettbüros in Hamburg-Barmbek Süd zu einem versuchten Raubdelikt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter die Filiale, drohte den beiden anwesenden Mitarbeiterinnen (21 und 25 Jahre alt) und forderte sie auf, Geld zu übergeben. Kurze Zeit später brach der Maskierte sein Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute aus der Filiale. Hier traf er auf einen wartenden zweiten Tatverdächtigen. Gemeinsam flüchteten sie anschließend in einem dunklen VW Polo. Eine durch Zeugen auf das Geschehen aufmerksam gemachte Rettungswagenbesatzung verfolgte den Polo mit ihrem Einsatzfahrzeug, bis sie das Auto an der Adolph-Schönfelder-Straße/Desenißstraße aus den Augen verloren.

Der mutmaßliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 175 cm groß - normale Statur - vermutlich dunkle Haare - er trug eine dunkle Kapuzenjacke mit Reißverschluss und dunkle Jeans - er sprach akzentfrei Deutsch - er führte eine Einkaufstasche mit sich

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers sowie seines Komplizen.

Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26) noch in der Nacht, die nun vom örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 144) weitergeführt werden und andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mar.

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