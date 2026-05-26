Polizei Hamburg

POL-HH: 260526-4.Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.05.2026, 02:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Bernstorffstraße

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Hamburger Stadtteil Altona-Altstadt durch einen noch Unbekannten zu einem sexuellen Übergriff auf einen 30-jährigen Mann. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befand sich der 30-Jährige auf dem Gehweg der Bernstorffstraße, als er zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen und danach unvermittelt in ein Gebüsch gestoßen wurde. Im weiteren Verlauf bedrängte der Angreifer den 30-Jährigen mutmaßlich aus sexueller Motivation.

Nachdem andere Personen auf die Situation aufmerksam geworden waren, flüchtete der Täter in Richtung Stresemannstraße.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- Schwarz - mit hellerem Teint

- ca. 190-195 cm groß

- kräftige Figur

- kurze Haare - "Boxerhaarschnitt"

- trug eine auffällige Halskette mit Kreuz (besetzt mit Steinen)

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl

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