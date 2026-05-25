POL-HH: 260525-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld
Hamburg (ots)
Zeit: seit 24.05.2026, 11:00 Uhr; Ort: Hamburg-Jenfeld, Jenfelder Straße
Seit gestern wurde ein 25-Jähriger aus dem Stadtteil Jenfeld vermisst.
Die ursprüngliche Meldung lautete: 260525-1. Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld
Im Rahmen der andauernden Fahndungsmaßnahmen erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich der Vermisste im Bereich des U-Bahnhofs Billstedt aufhalten könnte.
Eine Funkstreifenwagenbesatzung traf den Mann wenig später dort an und übergab ihn anschließend in die Obhut seiner Familie.
Mx.
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