Polizei Hamburg

POL-HH: 260525-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 24.05.2026, 11:00 Uhr; Ort: Hamburg-Jenfeld, Jenfelder Straße

Seit gestern wurde ein 25-Jähriger aus dem Stadtteil Jenfeld vermisst.

Die ursprüngliche Meldung lautete: 260525-1. Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld

Im Rahmen der andauernden Fahndungsmaßnahmen erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich der Vermisste im Bereich des U-Bahnhofs Billstedt aufhalten könnte.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung traf den Mann wenig später dort an und übergab ihn anschließend in die Obhut seiner Familie.

Mx.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell