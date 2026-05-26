Polizei Hamburg

POL-HH: 260526-1. "Handy aus - Augen auf!" - Großes Finale des diesjährigen Plakat- und Liederwettbewerbs - Einladung für Medienschaffende

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Hamburg (ots)

Zeit: 28.05.2026, 11:00 Uhr - 13:00 Uhr; Ort: Hamburg-Uhlenhorst, Ernst Deutsch Theater Hamburg, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg

Am kommenden Donnerstag findet im würdevollen Ambiente des Ernst Deutsch Theater Hamburg die Siegerehrung des diesjährigen Plakatwettbewerbs statt. Unter dem Motto "Handy aus - Augen auf!" werden nach den Siegerinnen und Sieger des Liederwettbewerbs Anfang Mai die kreativsten Plakate zum Thema Verkehrssicherheit gesucht und prämiert.

Der traditionsreiche Plakatwettbewerb des Vereins "Plakatwettbewerb Polizei Hamburg e.V." feiert in diesem sein rundes Jubiläum. Bereits zum sechszigsten Mal werden Plakate von Hamburger Schülerinnen und Schülern bei dem Wettbewerb ausgezeichnet, der seit 1966 ein Pfeiler der Verkehrssicherheitsarbeit in Hamburg ist.

Wie die Songs des Liederwettbewerbs zeigen auch die von den Kindern und Jugendlichen erstellten Kunstwerke auf kreative Weise ihr Gefahrenbewusstsein für den Straßenverkehr und die damit verbundenen Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmenden.

Neben der eigenen Auseinandersetzung mit diesem Thema senden die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Alsterklassen auch eine klare Botschaft an die Eltern und Erwachsenen zu mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme.

Bereits ab 10 Uhr sind alle Gäste zur Ausstellung der bisherigen 65 Siegerplakate im Foyer eingeladen. Im Rahmen der festlichen Veranstaltung werden anschließend die besten Plakate in den verschiedenen Alterskategorien ausgezeichnet. Insgesamt haben für den Plakatwettbewerb rund 780 Schülerinnen und Schüler aus 51 Hamburger Schulen teilgenommen und dabei 601 Plakate eingereicht.

Die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger übernehmen Polizeivizepräsident Mirko Streiber, Herr Thomas Bressau der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung sowie der Vorsitzende des Vereins und ehemalige Leiter der Verkehrsdirektion Hamburg Enno Treumann.

Durch das Programm führen erneut Patrick Ittrich (2. Vorsitzender des Vereins) und die Moderatorin Anna Leusch.

Musikalisch begleitet wird die Siegerehrung von den Gewinnerchören des diesjährigen Liederwettbewerbs. Die Schule Barlsheide (2. Platz) und die Elbinselschule (1. Platz) präsentieren ihre prämierten Beiträge live auf der Bühne. Einen Bericht zum diesjährigen Liederwettbewerb finden Sie hier: https://www.polizei.hamburg/grosse-toene-klare-botschaft-1173386

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, an dem Festakt teilzunehmen. Wir bitten um Anmeldung bis zum 27.05.2026, 16:00 Uhr, per E-Mail an polizeipressestelle@polizei.hamburg.de.

Mx.

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