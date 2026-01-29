PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen sind in der Nacht aufgrund einer Schlägerei nach Rotthausen gerufen worden. Gegen 0.15 Uhr war am Donnerstag, 29. Januar 2026, der Notruf bei der Polizei eingegangen. Als die Einsatzkräfte in der Schonnebecker Straße eintrafen, hatten sich die beiden Streitparteien bereits wieder getrennt. Die darin verwickelten Personen trafen sie noch teilweise vor Ort an.

Rettungskräfte brachten drei Gelsenkirchener im Alter von 18, 19 und 22 Jahren zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Einen weiteren 19 Jahre alten Gelsenkirchener behandelten die Rettungskräfte vor Ort.

Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

