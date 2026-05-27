Polizei Hamburg

POL-HH: 260527-4. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Othmarschen

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Hamburg (ots)

Zeit: 23.05.2026, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen

Seit Samstagabend wird die 13-jährige Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus dem Stadtteil Othmarschen vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Kind.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam das Mädchen am Samstag nach einem Treffen nicht wie vereinbart nach Hause und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, sodass nun mit einem Lichtbild öffentlich nach der Vermissten gesucht wird.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- augenscheinliches Alter 16 - 19 Jahre

- 160 cm - 165 cm groß

- lange, lockige, schwarze Haare

- bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, einer blauen Jeans und schwarzen Sneakern (Vans)

- führt eine Handtasche mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 122) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Ham-burg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizei-lichen Notruf unter 110.

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