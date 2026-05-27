Polizei Hamburg

POL-HH: 260527-5. Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Hamburg-Altona-Nord lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.05.2026, 14:01 Uhr

Unfallort: Hamburg-Altona-Nord, Kieler Straße / Augustenburger Straße

Heute Mittag ist eine 30-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw im Hamburger Stadtteil Altona-Nord lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfall-Teams der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VUT) zufolge befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Lkw die Kieler Straße in Richtung Eimsbütteler Marktplatz. An der Kreuzung Augustenburger Straße querte zeitgleich eine 30-jährige Radfahrerin die Kieler Straße im Bereich der Radfahrerfurt in Richtung Kaltenkirchener Straße. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem mutmaßlich vorfahrtsberechtigten Lkw.

Die 30-jährige Frau wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt und unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte des VUT zogen für die Unfallaufnahme einen Sachverständigen sowie einen 3D-Scanner hinzu.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT) übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Angehörigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Die Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 22) führt die weiteren Ermittlungen, die derzeit andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/ 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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