Polizei Hamburg

POL-HH: 260528-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.05.2026, 02:12 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Budapester Straße

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Hamburg-St. Pauli zu mehreren Schussabgaben auf ein fahrendes Taxi. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 31-jähriger Taxifahrer am Taxistand Schulterblatt / Eifflerstraße fünf männliche Fahrgäste auf. Nach einem verbalen Streit zwischen dem Taxifahrer und den Fahrgästen, stiegen diese am Zielort aus. Anschließend soll einer von ihnen mehrere Schüsse auf das abfahrende Taxi abgegeben haben. Das Fahrzeug wurde dabei am Außenspiegel beschädigt. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Diensthundführer und Einsatzkräften der Bundespolizei führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Schütze wird als männlich, mit "südländischem" Erscheinungsbild und schlanker Statur beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose getragen haben. Die übrigen Tatverdächtigen werden ebenfalls als männlich, mit "südländischem" Erscheinungsbild beschrieben.

Die gemeinsam von der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mar.

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