Polizei Hamburg

POL-HH: 260528-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kind in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.05.2026, 07:59 Uhr

Unfallort: Hamburg-Winterhude, Barmbeker Straße/Semperstraße

Nachdem gestern Morgen ein neunjähriges Mädchen auf ihrem Schulweg im Stadtteil Winterhude bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Verkehrsdirektion Ost (VD 3) zufolge befuhr das Mädchen mit ihrem Tretroller den Radfahrstreifen der Barmbeker Straße in Richtung Osterbekkanal. Die Fahrerin oder der Fahrer eines von der Barmbeker Straße nach rechts auf die Semperstraße abbiegenden VW Polo erfasste das die Kreuzung bei Grün überquerende Kind und verletzte es schwer. Anschließend flüchtete die oder der mutmaßliche Verursacher(in) mit dem Pkw in Richtung Mühlenkamp, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Passantinnen und Passanten alarmierten den Rettungsdienst und übernahmen die Erstversorgung des Kindes. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Neunjährige mit Verdacht auf Sprunggelenksfrakturen in ein Krankenhaus, wo sie operiert und stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zum verursachenden Pkw sowie zur Fahrerin oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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